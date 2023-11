Inundações na Toscana causam estragos no valor de 300 milhões de euros

As inundações na Toscana, Itália, provocadas pelo mau tempo na quinta-feira causaram estragos no valor de 300 milhões de euros, de acordo com uma estimativa inicial, disse este sábado o governador da província Eugenio Giani.

“Estou a contar com cerca de 300 milhões de euros entre públicos e privados, mas é uma estimativa absolutamente parcial, referente ao que registámos até agora”, disse Eugenio Giani, citado pela agência ANSA.

Equipas de bombeiros continuavam a intervir nas cinco províncias toscanas afetadas pelas inundações, que deixaram seis mortos e outros dois desaparecidos.

As autoridades italianas indicaram que até agora foram realizadas 2.500 intervenções, incluindo mais de 140 operações de resgate.

Cerca de nove mil consumidores ainda estavam este sábado de manhã sem eletricidade.