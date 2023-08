PAN/Açores denuncia à polícia morte de touros na ilha Terceira

O deputado do PAN/Açores no parlamento regional, Pedro Neves, denunciou aos órgãos de polícia criminal uma suspeita de maus-tratos a touros numa tourada à corda na Agualva, na Terceira, a que se seguiu a morte dos animais.

O partido pretende entregar na Assembleia Legislativa um requerimento em que pede “explicações sobre o sucedido” ao Governo dos Açores, tal como fez hoje a estrutura regional do Bloco de Esquerda.

“O PAN/Açores teve conhecimento, por intermédio de diversas denúncias que lhe chegaram, que no passado dia 17 de agosto foi realizada uma tourada à corda com touros puros na freguesia da Agualva, concelho da Praia da Vitória, onde os animais ficaram gravemente feridos, acabando por falecer na sequência das lesões causadas”, refere a nota de imprensa do partido.