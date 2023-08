Febre, tonturas, alterações visuais ou da fala. O que é uma toxinfeção alimentar e como podemos preveni-la

Alterações visuais ou da fala, dificuldades respiratórias, febre ou até meningite, são diversos os sintomas que podem ser causados por uma toxinfeção alimentar, que ocorre quando comemos um alimento contaminado com um certo microrganismo.

Terá sido que aconteceu a 187 pessoas de quatro distritos portugueses que apresentam vários sinais da doença, tendo muitas delas recorrido aos hospitais para tratamento.

Para já ainda é só uma suspeita, mas a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) recomendaram mesmo que as pessoas que vivam naqueles locais não consumam, até indicação em contrário, broa de milho, alimento que as autoridades julgam estar na origem dos vários casos.

Secura da boca, alterações visuais, tonturas, confusão mental e diminuição da força muscular foram os efeitos mais registados, mas um artigo da Universidade do Porto destaca que também podem ocorrer dores de estômago, vómitos ou diarreia, além de febre e fadiga. Em último caso, e se não for tratada da forma correta, uma toxinfeção alimentar pode mesmo levar à morte.

Um cenário que parece estar fora de hipótese neste caso. É que dos 187 casos sinalizados, apenas 43 pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar, sendo que nenhuma delas foi considerada como estando em situação de perigo.

Para evitar o aparecimento destes casos há uma série de recomendações que pode seguir, até porque cerca de um terço das toxinfeções começam em casa. Deve, por isso, lavar as mãos com frequência e higienizar as superfícies e os utensílios que utilizar para preparar os alimentos. Isso inclui uma separação cuidada entre os alimentos crus e os cozinhados, uma vez que uns podem transmitir microrganismos para outros. Para isso é importante que se utilizem tábuas e facas diferentes, evitando o contacto entre os diferentes alimentos.

Esses mesmos alimentos, sobretudo a carne, os ovos e o peixe, devem ser bem cozinhados, sendo que as suas condições de armazenamento também têm de ser avaliadas, seja antes ou depois da confeção.

Deve também verificar sempre o prazo de validade dos alimentos, deitando fora os que o ultrapassem.

Esta suspeita de toxinfeção alimentar começou a ser detetada entre os dias 28 e 29 de julho. A situação levou a que tivesse sido iniciada uma investigação que “compreendeu a aplicação de questionários de identificação de sintomas e de exposições suspeitas, nomeadamente consumo de alimentos em diferentes refeições familiares”, referiu na altura um comunicado da ARSC.