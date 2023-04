“A garantia que chega para todos”, é o mote da nova garantia Toyota Relax. Esta garantia estende-se até dez anos e abrange tanto novos clientes como os que já estão com a marca há alguns anos.

“A Toyota é uma marca que une gerações, famílias e diferentes identidades. Por isso, a nova garantia Toyota Relax também foi pensada de forma a abranger grande parte dos clientes Toyota. A garantia acabadinha de chegar à Toyota, chega para quem tem um Toyota novo, para quem já tem um Toyota com alguns anos, que chega para pais, para filhos, para os que todos os dias se fazem à estrada e para os que conduzem só de vez em quando. A garantia até 10 anos chega para todos”, lê-se em nota de imprensa.

A campanha é da Caestu Two, que teve como objetivo desenvolver uma mensagem “universal, com a versatilidade necessária para uma segmentação variada, de acordo com diferentes alvos, objetivos e prioridades”, adianta ainda a mesma informação.

O filme tem produção local. No mesmo é possível ver uma filha que, ao comprar um Toyota novo, diz ao pai que lhe foi dada uma garantia de dez anos. O pai fica a matutar naquela informação, visto ter um Toyota há mais de sete anos. No entanto, ao levar o automóvel à revisão numa oficina da marca, a garantia foi prolongada.

A garantia Toyota Relax disponibiliza uma garantia até dez anos ou 200 mil km a novos carros, mas também está disponível para atuais clientes.

A campanha está presente na televisão, rádio, meios digitais e exteriores. A comunicação também é feita nos concessionários da marca, tendo em conta que esta é uma garantia extensível para quem já tem um Toyota.