Portugueses trabalham hoje menos horas do que antes da pandemia

Apesar de os trabalhadores nacionais laborarem mais 64 horas por ano do que a média dos países da União Europeia, atualmente estão a trabalhar menos 4% das horas do que antes da pandemia, segundo dados divulgados esta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De acordo com dados do relatório “OCDE Emprego Outlook 2023”, as horas trabalhadas por trabalhador por conta de outrem registaram, em média, uma descida de pouco menos de 1% entre o quarto trimestre de 2019 e o primeiro trimestre deste ano. “Na Letónia, Nova Zelândia, Eslovénia e Polónia, aumentaram mais de 2%, enquanto diminuíram mais de 4% na Irlanda, Eslováquia, Portugal, Áustria e Coreia”, lê-se no relatório.

Fonte: Relatório “OCDE Emprego Outlook 2023”.

Os dados divulgados pela OCDE revelam que, na maioria dos países, as horas trabalhadas por trabalhador por conta de outrem estão atualmente ligeiramente abaixo dos níveis anteriores à pandemia.

A OCDE sublinha ainda que, no quarto trimestre do ano passado, as horas trabalhadas por trabalhador por conta de outrem que estavam acima ou abaixo dos níveis pré-crise era inferior a 2% em 22 dos 30 países com dados recentes disponíveis.

“A persistência de horas trabalhadas mais baixas em mercados de trabalho apertados levanta a questão de saber se a crise da Covid-19 poderá ter conduzido a algumas mudanças estruturais, por exemplo, nas preferências dos trabalhadores em matéria de equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar“, refere a OCDE.