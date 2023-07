Portugal caiu seis lugares entre os países preferidos dos estrangeiros - gostam da qualidade de vida mas mercado laboral desaponta

Portugal está a perder terreno entre os melhores destinos para os expatriados, tendo caído seis lugares no ranking Expat Insider 2023. Está agora na 10º posição, depois de no ano passado ter ficado em 4º lugar. A qualidade de vida é um dos pontos positivos para os estrangeiros que escolhem vir para cá trabalhar, mas o mercado laboral desaponta.

O ranking elaborado pela InterNations, que contempla 53 países e é novamente liderado pelo México, avalia vários indicadores, sendo que Portugal já só está no top 10 do índice de Qualidade de Vida (7º). Indicadores como a Facilidade de Instalação (13º) e Finanças Pessoais (12º) ainda se destacam entre a avaliação que os expatriados fazem do país.

Já no índice que mede os essenciais para os expatriados, o país fica em 31º lugar, sendo o pior resultado mesmo no indicador que avalia o trabalho no estrangeiro (43º). Nos elementos essenciais, os estrangeiros criticam as burocracias de Portugal e “um em cada quatro (25%) não está satisfeito com a disponibilidade de serviços governamentais online“, segundo indicam em comunicado.

Mas o que penaliza a posição do país neste ranking é o trabalho no exterior: “O país tem o pior desempenho na subcategoria perspetivas de carreira” (49º), sendo que também se destacam pela negativa as oportunidades de carreira locais. Ainda assim, Portugal fica acima da média mundial no equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, ainda que a avaliação dos horários de trabalho seja negativa.

Neste ranking, onde participaram 12 mil pessoas, o pódio fala espanhol: México, Espanha e Panamá são os melhores destinos para expatriados, nomeadamente por serem locais onde é fácil integrarem-se. Seguem-se locais na Ásia, com a Malásia, Taiwan e Tailândia a ocupar as posições seguintes do índice.

Já no fundo da lista encontram-se alguns países europeus, como Noruega, Alemanha, Itália e Malta, maioritariamente pela dificuldade na instalação dos estrangeiros.

Veja o top 10 dos melhores países para expatriados: