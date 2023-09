Vagas de emprego estão a aumentar em Portugal. Finanças e seguros lideram novas ofertas

Apesar das pressões e incertezas que os empregadores estão a enfrentar, as vagas de emprego estão a aumentar em Portugal. Entre abril e junho, o número de postos de trabalho vagos subiu quase 12%, face ao registado há um ano, tendo as atividades financeiras e de seguros conseguido o maior crescimento dos empregos disponíveis, entre os vários setores.

“No segundo trimestre, o número de empregos vagos foi de 57.376, representando um crescimento homólogo de 11,7%“, é explicado na nota estatística divulgada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho.

Uma vez que o país conta com quase 3,7 milhões de empregos ocupados, esse número de postos disponíveis corresponde a uma taxa de empregos vagos de 1,5%, valor que é superior tanto ao registado no arranque de 2023, como no segundo trimestre de 2022.

Por atividade económica, os maiores crescimentos homólogos da taxa de empregos vagos observaram-se nas atividades financeiras e de seguros e nas atividades de informação e comunicação, 1,3 pontos percentuais (p.p.) e 0,7 p.p., respetivamente.

Ainda assim, são os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e vendedores que se destacam como o grupo profissional com mais empregos vagos. Em causa estão 15.373 postos de trabalho, o correspondente a 27,5% do total. Segue-se o grupo dos especialistas das atividades intelectuais e científicas (9.021 vagas, o equivalente a 16,1% do total), bem como o grupo dos trabalhadores não qualificados (7.532 vagas de emprego, o correspondente a 13,5%).

Já no que diz respeito à distribuição geográfica dos empregos disponíveis, os números agora conhecidos mostram que na generalidade das regiões do país houve crescimentos homólogos, com as regiões autónomas em destaque. Nos Açores e na Madeira, a taxa de empregos vagos cresceu 0,6 p.p., no segundo segundo trimestre. O Algarve foi, contudo, a exceção, ao ver cair os empregos vagos em 0,2 p.p.

No total, é na Área Metropolitana de Lisboa que se encontram hoje mais empregos vagos: 21.886 postos de trabalho, correspondente a 38,1% do total nacional. Segue-se a região do Norte, com 17.302 empregos vagos, o equivalente a 30,2% do total.

Por outro lado, quanto à dimensão das empresas, destaque para as pequenas e médias empresas. Com 29.835 empregos vagos, estão atualmente a oferecer mais de metade (52%) das vagas disponíveis. “Em termos de empregos ocupados, as pequenas e médias empresas também detinham o maior número de empregos ocupados (1 623 194), representando 44,1% do total”, sublinha a nota do GEP.