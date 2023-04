Um vídeo em que se vê uma noiva a disparar quatro tiros para o ar, durante o seu casamento, circula nas redes sociais. Há tranquilidade ao seu redor. Tudo não passa de uma tradição do norte da Índia. Mas a comemoração deixou a noiva em maus lençóis, com a polícia atrás dela, já que esta moda é ilegal e tem deixado, nos últimos anos, um rasto de morte e feridos.

O Times of India é quem reporta o incidente. Aconteceu na sexta-feira, na vila de Salempur, no distrito de Hathras, na Índia. Os tiros comemorativos durante casamentos são comuns em alguns estados do norte da Índia, mas muitas vezes causam ferimentos e até mortes acidentais. Por causa disso, de acordo com a lei indiana, qualquer pessoa que use uma arma de fogo "de maneira imprudente ou negligente ou em tiroteios comemorativos", colocando outras pessoas em perigo, pode ser condenada à prisão ou a pagar uma multa, ou ambas. Foi o que aconteceu com esta noiva, que assim que soube do processo policial, pôs-se em fuga.

Mas a responsabilidade não está a ser atribuída apenas a esta mulher. Segundo o responsável pela Polícia de Hathras Juction, também a pessoa que detém a licença da arma de fogo, Girish Chand, foi autuada neste fim de semana.

São vários os exemplos deste tipo de festejos, que acabam mal. No final de março, uma noiva teve o seu casamento estragado no espaço de 13 segundos. Enquanto posava juntamente com o seu noivo com uma arma na mão, ela perdeu o controlo da arma e queimou a cara.





