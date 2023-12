Pelo menos dois mortos e sete feridos em tiroteio no Monte da Caparica

Pelo menos duas pessoas morreram, na sexta-feira à noite, no Bairro Branco do Monte da Caparica, em Almada, a sequência de disparos de arma de fogo numa rixa entre vários indivíduos.

Do tiroteio resultaram nove vítimas, duas mortais, um homem de 43 anos e uma mulher com cerca de 30, e sete feridos, um dos quais em estado crítico.

Os feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, onde foi declarado o óbito de duas das vítimas.

O alerta foi dado pelo 112 pelas 23:00, mas quando as equipas de emergência chegaram ao local encontraram apenas uma vítima de 45 anos ferida numa perna. Ao que a CNN Portugal apurou, trata-se do ferido mais grave que foi atingido na artéria femoral e que depois de estabilizado no hospital Garcia de Orta foi levado para o hospital de São José onde se encontra com prognóstico muito reservado.

A GNR esteve no local e também Polícia Judiciária foi chamada ao local.

Sucessão de crimes na mesma zona

O tiroteio no Monte da Caparica não é caso isolado. Ao que a CNN Portugal apurou, dois dias antes do tiroteio desta sexta-feira, dois homens, de 22 e 31 anos, foram baleados no mesmo bairro onde ocorreu a rixa desta noite.

Também em abril, um jovem de 19 anos morreu na mesma rua no Monte da Caparica e outros dois ficaram feridos. O bar onde aconteceram os desacatos - Kady's Bar - foi encerrado na altura por ordem do próprio Ministério da Administração Interna.

Já a 3 de agosto, um homem foi baleado também no Bairro Branco.

O Monte da Caparica é composto por três bairros: Bairro Branco, Bairro Amarelo e Bairro Rosa.