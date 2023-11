Tráfego automóvel aumentou 10% nas autoestradas nos últimos nove meses

A subida do preço dos combustíveis e das portagens não travou o aumento do tráfego nas autoestradas portuguesas. De acordo com o Jornal de Negócios, nos primeiros nove meses de 2023, o tráfego médio registado no conjunto das autoestradas nacionais ultrapassou os valores registados no mesmo período de 2019 em mais de 10%.

De acordo com dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), o tráfego registado ultrapassou os valores registados no ano anterior à pandemia em todos os meses.

O maior aumento aconteceu em abril, com um registo de mais de 14%. Em agosto, o tráfego médio diário atingiu os 26.784 veículos.

Em relação a autoestradas, a maior subida teve lugar na concessão do Douro Litoral, seguindo-se a do Grande Porto e a Litoral Centro.