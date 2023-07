PSP lança maior operação do ano de combate ao tráfico de armas. Há 12 detidos

A Divisão de Investigação Criminal da PSP tem em marcha na manhã desta terça-feira a maior operação do ano de combate ao tráfico de armas no país, com centenas de agentes empenhados em mais de 70 buscas domiciliárias e dezenas de detenções previstas, de norte a sul do país, com forte incidência a norte de Lisboa, em bairros dos concelhos de Loures e de Santarém, por exemplo, apuraram a TVI e a CNN Portugal. Há já 12 detidos e 14 armas apreendidas.

Em causa, armas de fogo cuja aquisição é negociada no mercado negro por grupos organizados e que proliferam com vista ao alimentar do crime violento em diversas vertentes - desde homicídios consumados ou tentados em ajustes de contas em fenómenos de criminalidade grupal associados a rivalidades de gangs em bairros problemáticos, ou para utilização em assaltos à mão armada cujas vítimas são sobretudo comerciantes.

O inquérito é dirigido pelo DCIAP, sob liderança do procurador José Ramos, e os detidos desta operação, alguns deles em flagrante delito na sequência das buscas, serão presentes nos próximos dois dias ao tribunal de instrução criminal de Lisboa.

Estão a decorrer 75 buscas domiciliárias e cinco não domiciliárias, com cerca de 600 polícias no terreno. A investigação dura há ano e meio.