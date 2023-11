Tráfico no aeroporto: funcionário da TAP e dois da Groundforce apanhados

Um funcionário da TAP e dois da Groundforce, empresa responsável por parte da logística do aeroporto de Lisboa no transporte e controlo de bagagens, foram esta sexta-feira detidos pela Polícia Judiciária por tráfico de droga, sabe a CNN Portugal.

Foram detidos em flagrante, na sequência de uma investigação da unidade de combate ao tráfico da PJ em que são suspeitos de viabilizarem a entrada em Lisboa, sem serem sujeitas a fiscalização alfandegária, de malas carregadas de cocaína.

Os funcionários do aeroporto são suspeitos de estarem ao serviço de cartéis da América do Sul - que recorrem ao tráfico de droga por via aérea -, recebendo dezenas de milhares de euros em troca.

Os três suspeitos, com elevados sinais exteriores de riqueza, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal e arriscam ficar em prisão preventiva.