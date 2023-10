Casal detido por suspeita de tráfico de droga em Águeda

O Tribunal de Aveiro determinou a medida de coação de prisão preventiva a duas das três pessoas detidas na segunda-feira por suspeitas de tráfico de droga no concelho de Águeda, informou esta quarta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os três suspeitos, dois homens, de 44 e 47 anos, e uma mulher, de 43 anos, foram presentes na terça-feira ao Tribunal de Aveiro, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa ao homem mais velho e à mulher.

O terceiro arguido ficou sujeito à medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência, proibição de contacto com os arguidos e testemunhas do processo em investigação, e proibição de frequentar locais conotados com o tráfico/consumo de estupefacientes.

Os suspeitos foram detidos pela GNR no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que decorria há cerca de um ano.

Segundo a Guarda, foram realizadas três buscas, uma domiciliária e duas em veículos, que culminaram na apreensão de 36 doses de cocaína, 20 doses de heroína e 0,8 gramas de liamba, além de diverso material relacionado com o corte, acondicionamento e tráfico de estupefacientes.

Foram ainda apreendidos oito telemóveis e 180 euros em dinheiro.

Esta ação contou com o reforço dos Postos Territoriais da GNR de Águeda e Albergaria-a-Velha.