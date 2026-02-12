Navegava entre a América Latina e a Europa com 263 quilos de cocaína. Foi apanhado pela Força Aérea e pela Marinha no Atlântico - TVI

Navegava entre a América Latina e a Europa com 263 quilos de cocaína. Foi apanhado pela Força Aérea e pela Marinha no Atlântico

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 55min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito fazia a travessia entre a América Latina e a Europa com a mulher, que também acabou detida pela Força Aérea e Marinha portuguesas

A Polícia Judiciária (PJ) entregou esta quinta-feira à Alemanha um cidadão alemão alvo de um mandado de detenção por tráfico de droga, no âmbito da operação “Albus”, realizada em agosto passado, que resultou na apreensão de 263 quilos de cocaína.

Segundo um comunicado divulgado pela PJ, o homem agora extraditado foi detido juntamente com uma mulher numa operação conjunta com a Força Aérea e com a Marinha Portuguesa que intercetou no Oceano Atlântico uma embarcação de recreio procurada, que fazia a travessia entre a América Latina e a Europa.

A mulher será também alvo de extradição a anunciar oportunamente, acrescenta a PJ.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44
1

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

Ontem às 20:52
2

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Há 3h e 20min
3

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

Ontem às 20:56
4
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Ontem às 14:08
5
01:36

Polémica: enfermeiro nomeado coordenador de estrutura de missão para energias renováveis

Hoje às 14:09
6

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Há 3h e 58min
7
08:55

Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil

Hoje às 14:12
8

Fuga de gás de esquentador faz um morto e dois feridos graves

Há 3h e 17min
9

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

Há 1h e 54min
10
03:00

Aldeia de Ereira isolada há já nove dias. Deslocação assegurada por botes da Marinha

Há 3h e 44min
11

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Há 3h e 58min

"Desliguem gás e eletricidade, no limite preparem-se para serem retirados" de casa: Proteção Civil avisa para agravamento da situação em três zonas. Brisa sugere quatro alternativas à A1, que ruiu - e vai demorar "semanas" a ficar bem

Hoje às 12:51
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Hoje às 08:20

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

Hoje às 12:36

Se precisa da A1 (onde ruiu parte do piso), use uma destas quatro alternativas

Hoje às 14:00
01:30

Não interessa se a dívida é de 10€ ou de 1.000.000€: famílias e empresas que devam ao Fisco não podem aceder aos apoios do Estado para o mau tempo

Hoje às 14:17
04:56

Engenheiros avisaram para o risco nos diques: "A principal recomendação era a manutenção que não existia. Isto é quase trágico"

Hoje às 10:17
05:34

Porque é que há tantas estradas a abater em Portugal?

Ontem às 10:23
01:41

DECO faz aviso a quem está a recorrer a empréstimos e moratórias para adiar o pagamento de créditos devido ao mau tempo

Hoje às 14:30
01:39

Resgate em direto: homem queria fotografar mau tempo, acabou socorrido após meia hora na água

Ontem às 14:32