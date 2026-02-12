Navegava entre a América Latina e a Europa com 263 quilos de cocaína. Foi apanhado pela Força Aérea e pela Marinha no Atlântico

A Polícia Judiciária (PJ) entregou esta quinta-feira à Alemanha um cidadão alemão alvo de um mandado de detenção por tráfico de droga, no âmbito da operação “Albus”, realizada em agosto passado, que resultou na apreensão de 263 quilos de cocaína.

Segundo um comunicado divulgado pela PJ, o homem agora extraditado foi detido juntamente com uma mulher numa operação conjunta com a Força Aérea e com a Marinha Portuguesa que intercetou no Oceano Atlântico uma embarcação de recreio procurada, que fazia a travessia entre a América Latina e a Europa.

A mulher será também alvo de extradição a anunciar oportunamente, acrescenta a PJ.