Investigação de seis meses leva à detenção de dois narcotraficantes na Costa da Caparica

Dois homens, de 20 e 43 anos, foram detidos por tráfico de droga, na Costa da Caparica, pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almada. As detenções foram o culminar de uma investigação que decorria há seis meses, apurou a TVI/CNN Portugal.



Treze mandados de busca, dez buscas domiciliárias e três em viaturas, nos concelhos de Almada, Odivelas e Loures, levaram à deteção e apreensão de diverso material ligado ao tráfico de droga e consequente detenção dos suspeitos.



Os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreenderam: 269 doses de cocaína (crack), 135 doses de cocaína (pó), 73 doses de heroína, 4.815 euros em numerário, sete telemóveis, três balanças, 32 cartuchos, três munições de diferentes calibres.



Os dois detidos serão presentes a tribunal esta quinta-feira, dia 1 de junho, para aplicação das respetivas medidas de coação.



Segundo foi possível apurar, foram ainda constituídas arguidas cinco pessoas.



A ação levada a cabo pela GNR contou com o reforço e apoio da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Setúbal e Beja, do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP), do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).