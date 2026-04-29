Casal detido com droga em Peniche transportava quatro crianças no carro - TVI

Casal detido com droga em Peniche transportava quatro crianças no carro

GNR

GNR apreendeu milhares de doses de droga e dinheiro

Dois suspeitos, um homem de 37 anos e uma mulher de 28, foram detidos pela GNR em Peniche por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

A operação teve início na noite desta terça-feira, quando os militares detetaram uma viatura suspeita em Porto de Lobos, na Atouguia da Baleia. Durante a abordagem, foram encontrados cerca de 2,5 quilos de haxixe no interior do veículo.

Na viatura seguiam também quatro crianças menores de idade, situação que será comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

A TVI e CNN Portugal sabem que a investigação prosseguiu durante a madrugada e manhã desta quarta-feira, com várias buscas a residências e a viaturas na cidade de Peniche, resultando na apreensão de cocaína, heroína e haxixe, num total equivalente a mais de seis mil doses individuais.

Foram ainda apreendidos milhares de euros em numerário, material utilizado no acondicionamento de droga, dispositivos GPS, câmaras ocultas e um aerossol de gás pimenta, considerado arma proibida.

O homem detido tem antecedentes criminais por roubo, enquanto a mulher não tem antecedentes conhecidos.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Leiria. O caso foi comunicado ao DIAP de Peniche.

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