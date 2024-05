Condutor nervoso e com "comportamento suspeito" apanhado com mais de 10.000 doses de droga em operação STOP

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na quarta-feira, em Matosinhos, no distrito do Porto, dois homens de 19 e 20 anos suspeitos de tráfico de droga, na posse de mais de 10 mil doses de haxixe, foi divulgado esta quinta-feira.

De acordo com um comunicado da GNR, no âmbito da operação rodoviária, o condutor do veículo manifestou "algum nervosismo" e teve um "comportamento suspeito", tendo sido "realizada uma revista pessoal de segurança ao indivíduo e uma busca sumária ao veículo, no decorrer das quais foi possível detetar um saco" com droga.

Nas buscas realizadas pela GNR, foram detetadas 10.586 doses de haxixe, nove doses de liamba, dois telemóveis, um veículo, 155 euros em numerário e uma balança de precisão.

Os suspeitos serão presentes ao Tribunal Judicial de Matosinhos para aplicação de medidas de coação.