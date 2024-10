Casal empresário detido em Gaia com mais de 11 quilos de cocaína - o suficiente para produzir centenas de milhares de doses individuais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal, em Vila Nova de Gaia, suspeito de integrar uma das principais redes de tráfico de estupefacientes do norte de Portugal, informa esta força através de comunicado.

Os detidos, de 41 e 42 anos, empresários e residentes no Porto, transportavam mais de 11 quilos de cocaína, um quilo de MDMA e cerca de 100 gramas de haxixe num veículo equipado com um "esconderijo bastante sofisticado".

A droga, devido ao seu elevado grau de pureza, seria suficiente para produzir "centenas de milhares de doses individuais", podendo "ser multiplicada com a adição de produtos de corte".



A operação policial, realizada esta quarta-feira, faz parte de uma investigação que já levou à detenção de nove pessoas entre maio e agosto deste ano.

As investigações apontam para uma organização criminosa com ligações à América do Sul, responsável pela importação, transporte e distribuição de drogas, abastecendo os bairros sociais mais problemáticos da cidade do Porto.



Durante a operação, foram ainda apreendidos três automóveis, mais de sete mil euros em dinheiro e diversos elementos de prova.

A ação contou com o apoio do Destacamento de Trânsito do Porto da GNR.

Os detidos serão presentes a tribunal para a aplicação de medidas de coação.