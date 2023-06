PSP faz 15 detenções em operação contra o tráfico de droga no Bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa

A PSP deteve 15 pessoas suspeitas de tráfico de droga na sequência de uma operação no Bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa. Detenções que surgem numa operação de combate ao tráfico de droga, e que abrange diversas freguesias dos concelhos de Lisboa, Amadora e Odivelas.

Em comunicado, a PSP adiantou que no decurso da operação, que começou às 05:00, está a ser dado cumprimento a 22 mandados de busca domiciliária. No decurso das operações foram apreendidas três armas de fogo, bem como cocaína e haxixe cujo volume ainda está por contabilizar.

Segundo a polícia, os suspeitos “são responsáveis pela gestão de bancas de venda direta ao consumidor, pelo armazenamento e distribuição de estupefacientes nos locais de venda, bem como pelo impacto significativo no sentimento de segurança de alguns moradores”. Acreditam as autoridades que naquele bairro funcionava um grande mercado de venda de droga.

No inquérito que decorre na 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa são investigados vários suspeitos ligados à atividade de tráfico de droga, sendo esta atividade desenvolvida, em grande parte, no bairro da Cruz Vermelha, no concelho de Lisboa.

A operação conta com o apoio de diversas valências da PSP, nomeadamente a Investigação Criminal do COMETLIS, diversas Equipas de Intervenção Rápida e a Unidade Especial de Polícia através do Corpo de Intervenção.

No apoio a esta operação, estão também presentes equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).