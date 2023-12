Saem em liberdade os quatro detidos em operação da PSP nos bairros de Lisboa

Saíram em liberdade depois de terem sido ouvidos, esta quarta-feira, os quatro suspeitos de envolvimento em tráfico de armas e de drogas, que foram detidos no dia anterior, na sequência de uma operação da PSP em três bairros de Lisboa.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, estão agora condicionados a apresentações semanais nas esquadras de Marvila e Olivais.

A operação de prevenção de criminalidade violenta teve lugar na Zona J, no bairro da Flamenga, em Chelas, e na Quinta do Chalé, em Marvilha, tendo fechado por algumas horas aquela zona da capital, durante a passada noite.

Segundo o comissário Nelson Silva, do Comando Metropolitano de Lisboa, os detidos, com idades entre os 19 e os 47 anos, "estavam comprometidos por posse de armas e estupefacientes", pelo que mostraram "algum desagrado" quando as autoridades os surpreenderam. Um deles já tinha cadastro.

Foram mobilizados 150 elementos das várias forças da PSP nas buscas que decorram em cafés e restaurantes.