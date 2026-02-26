Homem esfaqueado em Lisboa. Ajuste de contas por causa de droga estará na origem do crime

Um homem foi esfaqueado na noite de desta quinta-feira, cerca das 21:00, na Rua Quinta do Loureiro, em Lisboa.

A TVI sabe que a vítima foi agredida com uma arma branca por um grupo de quatro suspeitos.

A agressão poderá estar relacionada com alegados negócios de tráfico de droga, estando essa hipótese a ser investigada pelas autoridades.

A vítima foi assistida no local pelos meios de socorro e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e encontra-se a realizar diligências para identificar e localizar os suspeitos. Até ao momento, não foram feitas detenções.