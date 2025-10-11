Nova droga sintética associada a mortes por overdose chega a Portugal: um homem detido - TVI

Nova droga sintética associada a mortes por overdose chega a Portugal: um homem detido

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 1h e 5min
Polícia Judiciária

Substância é mais potente que o fentanil e "altamente tóxica"

Relacionados

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tráfico de diversas drogas, entre as quais uma nova substância sintética associada a várias mortes por overdose no espaço europeu, que ficou em prisão preventiva.

A detenção ocorreu depois de ter sido iniciada uma investigação há mais de um ano pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, afirma a PJ em comunicado.

Na detenção foram encontradas na posse do suspeito de 37 anos “quantidades consideráveis de vários tipos de estupefacientes e de novas substâncias psicoativas, nomeadamente metanfetamina, MDMA, ketamina e grandes quantidades de n-desetil isotonitazeno”, acrescenta.

Segundo a PJ, esta última substância encontrada em grandes quantidades é “da família química dos nitazenos, muitíssimo mais potente que a heroína e que o próprio fentanil”.

Esta nova droga sintética, identificada pela primeira vez em Portugal e na Europa em fevereiro de 2024, é “altamente tóxica” e está associada “a diversas mortes por overdose em espaço europeu”, salienta a PJ.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva, revela a PJ, que refere que a investigação sobre este caso prossegue.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Tentou violar mulher que estava perdida. Acabou detido sete meses depois

Mais de 133 mil processos contra a AIMA pendentes no tribunal administrativo de Lisboa

Exclusivo: o processo "confidencial" de Ivo Rosa

Falsos polícias roubam barras de prata avaliadas em 100 mil euros em Gondomar

Mais Vistos

01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
1

Jovem de 14 anos morre após despiste de motociclo em Évora

Há 1h e 16min
2
06:28

Como poupar nas subscrições: três dicas para cortar gastos e negociar contratos

Hoje às 08:26
3
02:37

Membro de gangue de Marrocos foi o primeiro a fugir de Portugal. O resto do grupo seguiu-o para Espanha

Ontem às 20:44
4
01:13

Grupo encapuzado invade esplanada de bar em Olhão e causa o caos

9 out, 15:06
5
12:26

Choque em Castro Daire: suicídios entre adolescentes deixam pais assustados

Ontem às 20:53
6
01:12

Vai preparar um kit de sobrevivência? Eis aquilo que não pode faltar

1 mai, 14:39
7
05:24

Arrendaram uma casa em Mafra, pagaram três meses e lá continuam. Entretanto passaram-se cinco anos

8 out, 22:02
8

Tentou violar mulher que estava perdida. Acabou detido sete meses depois

Há 2h e 26min
9

Nova droga sintética associada a mortes por overdose chega a Portugal: um homem detido

Há 1h e 5min
10
01:21

Bebé nasce à porta do hospital de Sintra. Grávida chegou já em trabalho de parto

Ontem às 21:46
11
01:29

Governo quer reduzir custos com medicamentos e dispositivos médicos nos hospitais e centros de saúde

Ontem às 20:45
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:23

"Viviam umas 100 pessoas aí2: dezenas de imigrantes vivem em condições deploráveis em edifício histórico abandonado no Porto

Há 18 min

Tentou violar mulher que estava perdida. Acabou detido sete meses depois

Há 2h e 26min

Jovem de 14 anos morre após despiste de motociclo em Évora

Há 1h e 16min
02:10

Imigrante marroquino que fugiu de São Pedro do Sul publica fotografia já em Huelva

Há 25 min
12:26

Choque em Castro Daire: suicídios entre adolescentes deixam pais assustados

Ontem às 20:53
06:28

Como poupar nas subscrições: três dicas para cortar gastos e negociar contratos

Hoje às 08:26
02:25

Eco Porto: mais de mil eletrodomésticos já foram recuperados e doados a instituições de solidariedade

Há 12 min
01:47

Plano Sazonal de Saúde já está em vigor para evitar caos nas urgências este inverno

Há 20 min
02:26

PGR votou a favor de uma averiguação aos procuradores que intervieram no inquérito ao juiz Ivo Rosa

Há 28 min