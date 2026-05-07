PSP detém três suspeitos em operação contra tráfico de droga na Mouraria (Lisboa) - TVI

PSP detém três suspeitos em operação contra tráfico de droga na Mouraria (Lisboa)

PSP detém cinco jovens suspeitos de assaltos violentos no Estoril e em Cascais

Um dos suspeitos fica em prisão preventiva

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve três homens suspeitos de tráfico de droga durante uma operação policial realizada na Mouraria, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que a ação teve como principal objetivo o combate ao tráfico e venda de estupefacientes junto do consumidor final, fenómeno que tem vindo a registar um aumento naquela zona da capital.

Durante a intervenção, os suspeitos ainda tentaram colocar-se em fuga, mas acabaram por ser intercetados pelas autoridades.

No decurso das diligências, a PSP apreendeu várias doses de droga, nomeadamente cocaína, heroína e haxixe, bem como diverso material alegadamente utilizado na prática da atividade criminosa.

Os três detidos foram presentes na tarde desta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação. O tribunal determinou prisão preventiva para um dos suspeitos, enquanto os outros dois ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades.

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