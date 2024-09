Apreendidos 100 quilos de canábis em Santo Tirso. Produtores detidos por suspeita de tráfico de droga

Três homens foram detidos em Santo Tirso, no distrito do Porto, por suspeita do crime de tráfico de droga, tendo sido apreendidos 100 quilos de canábis, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere que os suspeitos têm idades entre os 23 e os 34 anos e que foram detidos em flagrante delito numa quinta naquele concelho “na qual se dedicavam ao cultivo e tratamento de plantas de canábis”.

“A plantação, efetuada numa fração com cerca de um hectare, arrendada por um dos suspeitos para utilização agrícola, era constituída por diversas plantas de grandes dimensões que alimentavam um processo de secagem e acondicionamento da liamba, desenvolvido num pequeno armazém de apoio à exploração”, explica a PJ.

Além dos 100 quilos de canábis herbácea, no local foram ainda apreendidos diversos utensílios utilizados no processo de produção e secagem das plantas.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.