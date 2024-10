Jovem de 19 anos detido por suspeita de tráfico de droga em Portalegre

GNR detém suspeito de ameaçar os pais com navalha em Barcelos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem, de 19 anos, suspeito do crime de tráfico de droga, em Portalegre, tendo os agentes apreendido 664 doses individuais de haxixe, revelou esta terça-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Portalegre explicou que deteve o suspeito na segunda-feira, cerca das 19:00, numa artéria daquela cidade, tendo detetado na sua posse 99 doses individuais de haxixe e 140 euros em notas do Banco Central Europeu, que foram aprendidos.

Posteriormente, após busca efetuada na residência do suspeito, foram encontradas e apreendidas mais 565 doses de haxixe e outros objetos ligados ao tráfico de estupefacientes, nomeadamente, duas balanças de precisão, um telemóvel e quatro facas com resíduos do mesmo tipo de droga.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Portalegre, para aplicação de eventuais medidas de coação.