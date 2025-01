Pescador morre no porto de Aveiro após ser surpreendido pela ondulação

Um pescador lúdico, de 47 anos, morreu no molhe norte do porto de Aveiro quando foi surpreendido pela ondulação, que alegadamente o terá desequilibrado e projetado para as rochas, informou este domingo a Autoridade Marítima.

“O homem sofreu um traumatismo e entrou em paragem cardiorrespiratória”, esclarece.

O acidente ocorreu cerca das 21:15 de sábado e foi reportado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários da Murtosa, que assistiram a vítima com tentativas de reanimação, e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.

O óbito foi declarado cerca das 22:00.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência, coordenando a resposta com o CDOS Aveiro.