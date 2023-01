Uma criança de três anos morreu, na noite de quinta-feira, em Paris, França, depois de ser encontrada na máquina de lavar roupa, escreve o Le Parisien.

A menina, que completara três anos há menos de uma semana, terá sido encontrada pelo pai e outro membro da família, por volta das 22:30. Quando os meios de socorro chegaram, estava em estado crítico, mas o óbito acabaria por ser declarado pouco depois das 23:30.

A causa da morte ainda não é conhecida, mas, segundo a publicação francesa, os primeiros dados recolhidos apontam para asfixia.

“Temos de ter muito cuidado”, apontou uma fonte próxima da investigação, acrescentando: “Não sabemos o que se passou. Aparentemente, não tinha marcas de maus-tratos. A autópsia permitirá tirar mais conclusões.”

Segundo o pai, no momento da terrível descoberta, a porta da máquina de lavar estava fechada, mas o aparelho não estava a funcionar.

O pai jantou com a companheira e um dos cinco filhos – com idades entre os 18 e os três anos - desconhecendo, ao que parece, o que estariam a fazer os restantes quatro, lê-se no Le Parisien.

Só depois da refeição é que os pais se terão questionado sobre o paradeiro da menina, de três anos, e toda a família começou a procurá-la, dentro e fora de casa. Chegaram a pedir a ajuda dos vizinhos, mas a criança acabaria por ser encontrada no interior da habitação. O pai ligou imediatamente para os serviços de emergência.