Um homem de 73 anos que foi dado como desaparecido na segunda-feira em Cótimos, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, foi encontrado morto no interior de um poço, disse hoje a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, explicou hoje à agência Lusa que o corpo do homem foi encontrado no fundo de um poço, num local onde procedia a trabalhos de limpeza de terrenos com uma motorroçadora.

O alerta para o desaparecimento foi dado ao final da tarde de segunda-feira, com a indicação de que um homem podia ter caído a um poço.

As autoridades realizaram buscas e, depois de terem encontrado o chapéu que o desaparecido utilizava a boiar nas águas do poço, “os bombeiros esvaziaram-no e encontraram o corpo no fundo”.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.

As operações no terreno foram dadas como concluídas pelas 02:30.

No local estiveram 18 elementos e nove viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, da GNR, da Polícia Judiciária e da VMER.