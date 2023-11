A4 cortada em Valongo após acidente com quatro veículos

Um acidente que envolveu quatro veículos ligeiros provocou quatro feridos e levou ao corte da Autoestrada 4 (A4) no sentido Amarante-Porto, em Valongo, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente perto do nó de Campo em Valongo, distrito do Porto, envolveu quatro veículos ligeiros, referiu fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Pelas 21:00, a mesma fonte adiantou que quatro vítimas estavam a ser assistidas, sem indicação de que alguma fosse grave.

Também a concessionária Brisa indicou em comunicado, pelas 20:45, que o trânsito na A4 estava cortado ao quilómetro 20, no sentido Amarante-Porto, devido a um incidente perto do nó de Campo.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:00 e no local estavam, pelas 21:00, 15 operacionais, apoiados por seis viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).