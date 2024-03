Derrocada corta Estrada Nacional 231 no concelho de Seia

A Estrada Nacional 231, no concelho de Seia, no distrito da Guarda, está cortada ao trânsito entre as localidades de São Romão e Lapa dos Dinheiros, devido a uma derrocada, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela recebeu o alerta para um movimento de massa pelas 23:30 de domingo.

A circulação está interdita enquanto decorrem os trabalhos de remoção.

Para o local foram mobilizados oito operacionais apoiados por quatro viaturas.