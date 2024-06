A circulação na Autoestrada (A)1, em Grijó, Vila Nova de Gaia, vai estar condicionada entre as 21:00 desta quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira, no sentido norte-sul, devido a trabalhos de beneficiação, revelou a concessionária.

Em comunicado, a Brisa precisa que os trabalhos vão decorrer no sentido norte-sul, entre os quilómetros 293 e 291.

A empresa apela à colaboração e compreensão dos utilizadores desta via.