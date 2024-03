Túneis das Antas encerrados ao trânsito esta semana em período noturno

A Câmara do Porto informou esta segunda-feira que os túneis I e II das Antas estarão encerrados ao trânsito no período noturno, entre as 22:00 e as 06:00, em dias alternados, entre terça e sexta-feira.

“Por motivo de realização de substituição de detetores CO e visibilidade com recurso a plataforma elevatória e de modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, torna-se necessário proibir o trânsito”, refere a autarquia.

Assim, na terça e na quinta-feira estará encerrado o túnel das Antas I e na quarta e na sexta-feira encerrará o túnel das Antas II, no período entre as 22:00 e as 06:00.

Todos os condicionamentos de trânsito serão assegurados pela Polícia.