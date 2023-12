Há 86 queixas por dia por causa dos transportes públicos

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu, no primeiro trimestre do ano, 15 494 reclamações por causa dos transportes públicos, naquele que foi o período com queixas desde 2016 e equivale a uma média de 86 queixas por dia.

Segundo o Jornal de Notícias, que cita o relatório das Reclamações no Ecossistema da Mobilidade dos Transportes, os Transportes Metropolitanos de Lisboa (989 reclamações) e os Comboios de Portugal (3.096) são as transportadoras mais visadas.

Já nos sistemas de metro, Lisboa é a entidade com mais reclamações (1.059), enquanto que nos transportes marítimos, as queixas contra a Transtejo (383) superam as da Soflusa (77)

As reclamações apresentadas prendem-se, sobretudo, com cancelamentos e supressões, mas também com pedidos de reembolso.