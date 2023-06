Carros chineses são 10% a 14% mais baratos do que os rivais em Portugal

Os dez modelos de carros elétricos chineses à venda em Portugal são mais baratos do que a concorrência, sendo que a média das diferenças de preço ronda os 10% e os 14%, avança o Público (acesso condicionado).

São três as marcas já presentes no mercado nacional: Aiways, BYD e MG, mas estas venderam apenas 352 unidades de elétricos este ano. Este volume é ainda muito baixo em Portugal, representando apenas 2,6% dos 13.783 carros elétricos matriculados em 2023 até ao momento. Apesar do preço de venda ao público ser mais barato do que a concorrência, os resultados das vendas de carros elétricos chineses em Portugal ainda são fracos.

“Fomos levados em erro ao acharmos que as marcas chinesas viriam com preços baixos, mas perceberam que produzir mau e barato não resulta na Europa”, sublinha Ricardo Lopes, diretor da Renault Portugal em declarações ao Público. Mas a China consegue, de facto, produzir modelos elétricos com custos mais baixos do que a concorrência europeia ou americana. Por isso, Carlos Tavares, o líder da Stellantis, reconhece que “o risco é perfeitamente real” e admite que os fabricantes europeus terão de “reduzir custos”.