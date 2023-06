Greve de revisores deixa CP sem comboios na noite de São João

A noite de São João no Porto e arredores não vai ter comboios para os passageiros. O sindicato que representa os revisores entregou na quarta-feira um pré-aviso de greve para o período entre as 18 horas de 23 de junho e as 7 horas do dia seguinte. A paralisação afeta os profissionais que pertencem aos depósitos do Porto e de Aveiro da CP.

Como consequência, não serão realizados os comboios dos serviços suburbanos da Área Metropolitana do Porto, que contemplam as linhas de Aveiro, Braga, Marco de Canaveses e de Guimarães.

Este será o segundo ano consecutivo em que uma greve impede a CP de reforçar a oferta de transportes públicos numa das noites mais movimentadas do Porto. Na última vez que houve comboios toda a noite nesta linha, em 2019, foram acrescentados 40 mil lugares nos serviços suburbanos da cidade Invicta, segundo informação divulgada na altura pela empresa.

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) justifica a paralisação por estar contra a alegada violação de um acordo relativo ao acompanhamento das marchas em vazio (sem passageiros, entre a oficina e a estação), que pode pôr em causa postos de trabalho dos revisores.

A CP tem contrariado este receio e iniciou mesmo no final de maio um processo para contratar 70 revisores para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A empresa vai mais longe e lembra que estas operações “têm sido realizadas há mais de 20 anos, sem que tenha havido qualquer incidente de segurança“.

O sindicato SFRCI manifesta-se ainda contra a “discriminação salarial imposta à maioria dos trabalhadores da CP”. A transportadora contesta e alega ter proposto uma subida salarial “uniforme para todos os trabalhadores, num montante aproximado de 50 euros. Ao contrário do que afirma este sindicato, os aumentos salariais de 2023 foram maiores nos trabalhadores com salários mais baixos”.

No final de maio, a CP assinou um novo acordo para aumentos intermédios salariais. O documento foi subscrito por todos os sindicatos menos o SFRCI.

A greve em noite de São João coincide com a paralisação dos revisores a partir da sétima hora de trabalho, que começou na passada segunda-feira, 5 de junho, e que irá durar até 6 de julho.