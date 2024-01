Governo duplica financiamento para transportes mas Lisboa absorve maior fatia

O Governo decidiu duplicar o financiamento para os transportes públicos, mas Lisboa vai absorver a maior fatia, avança o Jornal de Notícias. No total, as autarquias vão ter 437,65 milhões de euros para investir nos transportes graças ao programa Incentiva+TP e que prevê que o Estado entre com 410 milhões e as Câmaras com 27,65 milhões.

No entanto, será a Área Metropolitana de Lisboa a absorver a maior parte deste bolo (217 milhões), seguindo-se a Área Metropolitana do Porto (62,79 milhões).

As restantes regiões vão receber entre 0,33 e 3%, sendo que Beira Baixa, Alto Tâmega e Trás-os-Montes são os municípios que menos verba vão receber.

A Associação Nacional de Municípios já criticou a fórmula de cálculo usada, dizendo que a mesma perpetua o “subfinanciamento” das autoridades de transporte nos territórios de baixa densidade.