A paralisação das empresas de transporte de mercadorias foi desconvocada esta quinta-feira, depois de dois dias de protesto e de uma longa reunião na qual se chegou a acordo entre transportadores e a Administração do Porto de Leixões, que acaba por evitar a paralisação de três dias.

Sabe a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI) que a paralisação terminou às 20 horas.

As empresas conseguiram que fosse aprovada uma compensação monetária com efeitos retroactivos a 16 de Janeiro.

Ou seja, os camiões que esperaram entre duas e três horas para carregar no Porto de Leixões serão ressarcidos de uma valor compensatório, havendo outro valor para espera mais prolongada.

A nivel estrutural a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) assume o compromisso no sentido de garantir a laboração contínua, ou seja, sem pausas para almoço e jantar, para que haja mais disponibilidade no Porto.

Assim, a paralisação está desconvocada após reunião com a APDL que foi colaborativa nas negociações com a plataforma que exigia ooeracionalidade ao Porto de Leixões.