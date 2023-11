Só este ano, já foram apanhados quase 83 mil passageiros a viajar sem bilhete ou passe válido nos transportes públicos

Nos primeiros nove meses do ano, quase 83 mil passageiros foram apanhados a viajar sem bilhete ou passe válido nos transportes públicos, avança o Jornal de Notícias.

No entanto, apesar dos infratores serem apanhados, mais de 80% das multas não são pagas, mesmo com um desconto de 50%, caso paguem a multa diretamente às empresas de transportes nos 15 dias após terem sido multados.

O metro do Porto é o recordista na fiscalização e, entre janeiro e setembro, apanhou mais de 73 mil infratores. Já o metro de Lisboa, registou 5.460 coimas, sendo a única transportadora a conseguir uma adesão crescente ao pagamento voluntário.

Para além das empresas de metro, nos autocarros da STCP, no Porto, e na Carris, em Lisboa, o número de infratores tem diminuído. Segundo a empresa metropolitana de Lisboa, em declarações ao JN, tal poderá estar relacionado com o facto de ter entrado em vigor, no verão de 2022, "a gratuitidade para os passageiros com mais de 65 anos e para os estudantes até aos 23".