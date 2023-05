Carta aberta com 25 signatários defende manutenção pública da TAP

Na carta são ainda feitas críticas a outras privatizações e é destacado o exemplo da CGD como caso de sucesso de controlo público. Finalmente, após todos os argumentos terminam com seis medidas que defendem para a companhia aérea, começando com a “manutenção do controlo estratégico da TAP, de modo a assegurar o interesse nacional e garantir a soberania estratégica do Estado português”.

Defendem ainda propostas como a “recusa da privatização integral da TAP, sem prejuízo da eventual abertura do capital minoritário a investidores”, a “manutenção do hub em território nacional e defesa dos postos de trabalho”, o “reforço substancial da cobertura de todo o território nacional, nomeadamente no Porto, Faro, Açores e Madeira” e o contributo “para a melhor relação com a diáspora” e países da CPLP.

O texto é assinado por 25 personalidades, algumas delas comuns ao movimento “Não TAP os olhos”, lançado no final de 2014, como o próprio impulsionador, o cineasta António-Pedro Vasconcelos e também Ricardo Monteiro.

Contempla também figuras do PS como Ana Gomes e os antigos governantes António Correia de Campos, Miguel Prata Roque e Ricardo Sá Fernandes. Destacam-se ainda personalidades da esquerda como Fernando Rosas, Francisco Louçã e Daniel Oliveira. Entre as 25 assinaturas encontram-se ainda pessoas como a escritora Anabela Mota Ribeiro, o professor e advogado Eduardo Paz Ferreira e o economista Ricardo Paes Mamede.