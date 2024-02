Estamos em fevereiro e a concentração de pólen já atingiu o nível máximo em Trás-os-Montes, Lisboa, Setúbal e Alentejo

São "a melhor arma" contra as alergias, mas custam 400€ por ano. Comparticipação das vacinas antialérgicas vai ser discutida no Parlamento

Os níveis de concentração de pólen na atmosfera atingiram o nível elevado, ou seja, no nível máximo em Trás-Os-Montes, Lisboa, Setúbal e Alentejo, indica o último boletim polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

O pólen presente no ar nas regiões do continente provém maioritariamente da árvore cipreste, seguindo-se o amieiro. Também se encontram no ar grãos de pólen das ervas gramíneas, urtiga, azeda e urticáceas (inclui parietária).

Na região de Entre Douro e Minho e nos arquipélagos da Madeira e Açores, é expectável que a concentração de pólen atmosférico se mantenha num nível baixo.

Já nas regiões de Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior e também no Algarve, o pólen no ar poderá atingir até um nível moderado.

Conselhos para os alérgicos

Segundo a SPAIC, devem evitar-se as atividades ao ar livre quando as concentrações polínicas forem elevadas.

“Evite realizar atividades ao ar livre quando as concentrações polínicas forem elevadas. Passeios no jardim, cortar a relva, campismo ou a prática de desporto na rua, irão aumentar a exposição aos pólenes e o risco para as alergias", lê-se nas recomendações.

A SPAIC considera ainda que a medicação será a forma mais eficaz de combater os sintomas de alergia, aconselha a consulta de um médico especialista de imunoalergologia para o diagnóstico correto e prescrição da medicação mais adequada e alerta que a prevenção “poderá passar pela realização de vacinas antialérgicas”.

De acordo com o site, a SPAIC divulga, semanalmente, a partir de março, o boletim polínico onde revela os níveis de pólenes existentes na atmosfera, recolhidos através da leitura de postos em várias regiões do país. Este ano, o primeiro boletim clínico mostra os dados de 16 a 22 de fevereiro.