Travis Kelce fala, pela primeira vez, sobre namoro com a "hilariante" e "genial" Taylor Swift

Houve uma altura em que Travis Kelce não estava interessado em falar da sua vida pessoal, mas agora já não. É a estrela da capa da nova edição da WSJ Magazine e fala sobre o facto de ser o novo namorado de Taylor Swift.

"Obviamente, nunca namorei ninguém com esse tipo de aura.... Nunca lidei com isso", contou Kelce à publicação sobre a vida de Swift na ribalta. "Mas, ao mesmo tempo, não estou a fugir de nada disso. O escrutínio que ela recebe, o quanto ela tem uma lupa em cima dela, todos os dias, paparazzi à porta de casa, à porta de todos os restaurantes onde vai, depois de cada voo que sai, e ela está apenas a viver, a aproveitar a vida. Quando ela age assim, é melhor não ser eu a agir de forma estranha."

As coisas parecem estar a correr bem. Kelce descreveu a nova namorada como "hilariante" e "genial". Segundo ele, partilham visões do mundo semelhantes, incluindo no que diz respeito à família.

"Toda a gente sabe que sou um homem de família", afirmou Kelce. "A equipa dela é a sua família. A família dela faz muitas coisas em termos de digressão, de marketing, de estar por perto, por isso acho que ela também tem muitos desses valores, o que me agrada bastante."

Acontece que a "Equipa Swift" foi fundamental para os juntar, depois de ele ter partilhado publicamente que estava a tentar dar-lhe o seu número de telefone através de uma pulseira de amizade.

"Havia definitivamente pessoas que ela conhecia, que sabiam quem eu era, e que estavam no seu canto [que disseram]: 'Ei! Sabias que ele vinha aí?' Eu tinha alguém a fazer de Cupido", disse. "Ela contou-me exatamente o que se estava a passar e como tive a sorte de conseguir que ela se aproximasse."

Alguns dos membros da família de Swift estão entre aqueles que podem ter ajudado o romance a descolar.

"Ela provavelmente vai odiar-me por dizer isto, mas... quando ela veio a Arrowhead (estádio dos Kansas City Chiefs), deram-lhe o balneário grande como camarim e os primos dela estavam a tirar fotografias... em frente ao meu cacifo", contou Kelce.

As pessoas à volta de Kelce estavam mais nervosas com o seu primeiro encontro com a super estrela da música do que ele próprio.

"Toda a gente à minha volta me dizia: 'Não estragues tudo!' E eu sentado a dizer: 'Sim, percebi'", revelou.

De acordo com Kelce, eles já estavam tinha conversado quando se encontraram para jantar em Nova Iorque, pelo que previa que as coisas iriam correr bem.

O jogador de futebol americano dos Kansas City Chiefs disse que tem sido cauteloso com o que diz aos media sobre a sua relação.

"Isso foi o mais importante para mim: certificar-me de não dizer nada que afastasse a Taylor", assumiu à revista WSJ.

Outra pessoa que inicialmente se mostrou cautelosa foi a sua mãe, Donna Kelce, que se preocupou com o facto de, ao tentar proteger a sua privacidade, ter soado pouco entusiasmada com Swift numa entrevista ao programa "Today". O filho garantiu-lhe que estava tudo bem e, agora, a mãe também está a partilhar mais.

"Posso dizer-vos isto", afirmou ela à publicação enquanto sorria. "Ele está mais feliz do que alguma vez o vi em muito tempo. Deus o abençoe, ele sonhou alto!"