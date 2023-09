Governo culpa "infraestrutura do operador de comunicações" pela falha que paralisou os tribunais portugueses - mas diz que já está tudo resolvido

Os problemas de comunicação que afetaram a rede da Justiça durante a manhã e o início da tarde desta terça-feira já foram superados, tendo sido retomado na totalidade o normal funcionamento dos serviços, informa o Ministério da Justiça em comunicado.

Os tribunais estiveram parados desde o início da manhã em todo o país devido a uma falha do sistema informático Citius. Segundo o Sindicato de Funcionários Judiciais (SFJ), o problema verificou-se “de norte a sul” e registava-se desde as 9:00.



O Ministério das Justiça esclarece que "a situação, provocada por uma interrupção num circuito de um operador de comunicações que faz a ligação ao datacenter localizado em Évora, resultou de uma obra em curso no local". "Não se tratou de um problema interno dos sistemas da Justiça, mas ao nível da infraestrutura do operador de comunicações."