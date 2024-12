Incêndio de viatura na Penha de França: proprietário é pai de triplo homicida

PJ detém suspeito do triplo homicídio em Lisboa

Uma viatura foi incendiada na noite de quarta-feira, 11 de dezembro, na Penha de França, Lisboa. O incidente ocorreu pouco depois das 23 horas e envolveu o pai de Fernando Silva, suspeito do triplo homicídio ocorrido naquela freguesia em outubro deste ano.

Os meios de emergência deslocados ao local confirmaram o incêndio, que foi extinto pelo proprietário da viatura. Os bombeiros acabaram por não ter de intervir.

O lesado foi identificado e é o progenitor do autor do triplo homicídio que chocou o país a 2 de outubro, quando três pessoas – dois homens e uma mulher - foram mortas a tiro numa barbearia.

As circunstâncias que envolveram o incêndio desta quarta-feira estão a ser investigadas.

Recorde-se que o crime ocorreu pouco depois das 13:00 de dia 2 de outubro, na barbearia "Grande Pente", quando Fernando Silva entrou no estabelecimento e pediu para ser atendido. O barbeiro, que se preparava para almoçar, recusou e a situação descontrolou-se.

O suspeito puxou de uma arma e baleou mortalmente o barbeiro. Um casal de taxistas que se preparava para entrar no local foi também baleado. A mulher, de 34 anos, estava grávida.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve Fernando Silva a 9 de outubro. O pai do suspeito colaborou com as autoridades.