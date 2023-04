Nos últimos anos, as trotinetes elétricas foram trazidas a Paris e a dezenas de outras cidades em todo o mundo por várias empresas startups prometendo uma opção de transporte individual amiga do ambiente. Em vez disso, o que as cidades conseguiram ter foi o caos: trotinetes disparadas pelas calçadas a velocidades perigosas ou abandonadas nos passeios de peões. Tanto utilizadores como peões têm sido feridos e por vezes mortos.

As trotinetes soam bem em teoria. Na prática, elas são muito mais uma ameaça do que uma conveniência.

Jill Filipovic é jornalista em Nova Iorque e autora do livro “OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind.” As opiniões expressas neste artigo são apenas suas.

O voto em Paris foi esmagador, mesmo se com uma afluência muito baixa - apenas cerca de 100 mil pessoas votaram, mas quase 90% delas votaram a favor da proibição das trotinetes, de acordo com a CNBC. É fácil ver porquê.

Quando se trata de trotinetes, muitas vezes não há muitas regras que as regulamentem, e a sua aplicação varia. Em Paris, por exemplo, crianças com menos de 12 anos podiam alugá-las e não eram necessários capacetes. Mesmo se a cidade tecnicamente proibiu haver vários utilizadores numa única trotinete, bem como haver trotinetes nas calçadas, não é invulgar ver casais aconchegados em Paris numa única trotinete, a “voar” por uma calçada da cidade.

Na cidade de Nova Iorque, há um limite de velocidade das trotinetes e as trotinetes devem estar apenas em pistas e ruas de bicicletas. Mas, mais uma vez, a aplicação da lei é laxista, não são necessários capacetes para adultos e é bastante raro ver um polícia da cidade de Nova Iorque a passar multa a um utilizador de trotinete.

Outras cidades exigem que os utilizadores de trotinetes respeitem as leis de trânsito normais, mas basta um passeio de trotinete por muitas metrópoles para deixar claro que estes regulamentos são frequentemente contornados.

Um problema com as trotinetes é que não há um local óbvio para elas dentro das infraestruturas urbanas. Elas andam demasiado depressa para serem seguras na calçada, e há cidades em que as calçadas frequentemente já são demasiado estreitas para os peões, pais com carrinhos de criança e pessoas que utilizam cadeiras de rodas e outros dispositivos de assistência. Caminhar pela calçada não deve exigir que os dispositivos elétricos se desviem muito mais depressa do que uma pessoa pode movimentar-se a pé - ou arriscar-se a sofrer um acidente. E as pessoas que empurram carrinhos de criança, que usam muletas ou cadeiras de rodas não devem ter a sua capacidade de usar a calçada diminuída pelas trotinetes que os utilizadores deixam tantas vezes espalhadas pela calçada.

Mas as trotinetes são também inadequadas para as faixas de bicicletas - não se movem como as bicicletas, o que, pelo menos de forma anedótica, as torna difíceis de ver e navegar, e podem ser perigosas para os condutores de trotinetes, ciclistas e condutores de automóveis. Por serem uma forma de transporte relativamente nova, os condutores podem não as procurar da mesma forma que os condutores estão habituados a procurar as bicicletas. Não consigo imaginar que muitos ciclistas adorem ter as suas faixas de bicicleta já congestionadas, e frequentemente perigosas, entupidas por trotinetes. E sem leis de capacete obrigatórias para adultos que andam de trotinetes elétricas, os ciclistas estão ainda mais em perigo.

As trotinetes também não são adequadas para a estrada. Em muitas cidades, não devem andar muito depressa, e no entanto são permitidas em algumas estradas, competindo com carros. Em Nova Iorque, por exemplo, não é suposto as trotinetes estarem em estradas com limites de velocidade superiores a 48 quilómetros por hora, mas as próprias trotinetes não estão autorizadas a andar mais de 23 quilómetros, criando um verdadeiro conflito. As trotinetes não andam suficientemente depressa para partilhar espaço com os carros; e andam demasiado depressa para serem seguras para os utilizadores desprotegidos; e os seus utilizadores não estão protegidos contra veículos de carroçaria que andem a 48 quilómetros por hora ou mais. Se for automóvel contra trotinetes, o automóvel vai ganhar.

A noite é também uma altura perigosa para andar de trotinete; algumas cidades, incluindo Atlanta, proibiram a condução de trotinete à noite, ou consideram seriamente a possibilidade de o fazer, devido a mortes e ferimentos desnecessários.

Ao contrário da ideia de que isto está a tornar as cidades mais verdes, há também poucas provas de que um número significativo de utilizadores trotinetes estarão a deixar de usar automóveis ou de apanhar táxis se não estivessem numa trotinete. Muitas cidades com trotinetes elétricas para alugar também oferecem metro e bicicletas urbanas, duas opções melhores tanto para os utilizadores como para o público em geral.

Já vivi em cidades que foram tomadas pelas trotinetes, como Washington DC. Em 2019, a minha caminhada matinal até ao meu local de trabalho foi muitas vezes um espetáculo de como evitar trotinetes, à medida que os utilizadores imprudentes passavam e eu tropeçava nas muitas trotinetes que eram simplesmente largadas onde quer que um utilizador decidisse sair. Ao longo de um ano, vi vários utilizadores feridos na estrada - todos, felizmente, pareciam bem, mas caíram após uma colisão com um carro, uma bicicleta ou um peão. E perguntei-me continuamente: por que é que alguém pensa que esta é uma boa ideia?

Os parisienses caíram em si e disseram que não é. Nas cidades americanas onde os transportes públicos são sólidos e os peões enchem as calçadas, as trotinetes também deviam ser corridas ou reguladas. E nas muitas cidades onde os carros dominam e falta o transporte público, a prioridade deveria ser a construção de novas infraestruturas para movimentar as pessoas de forma eficiente e ecológica, não permitindo que as startups de tecnologia dominem o espaço público.