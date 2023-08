Procuradores têm provas que mostram que a equipa de Trump esteve por trás da violação do sistema de votação na Geórgia

Chega quer crianças com pais a trabalhar com prioridade no acesso a creches

Os procuradores de Atlanta que investigam a tentativa de anulação dos resultados eleitorais na Géorgia, nas presidenciais norte-americanas de 2020, estão de posse de mensagens de texto e e-mails que implicam diretamente a equipa jurídica de Donald Trump na violação do sistema de votação no condado de Coffee, no início de janeiro de 2021, apurou a CNN.

Espera-se que a procuradora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, formalize acusações contra mais de uma dúzia de indivíduos quando a sua equipa apresentar o caso perante um grande júri esta semana. Várias pessoas envolvidas na violação dos sistemas de votação no condado de Coffee estão entre as que poderão vir a ser acusadas no âmbito da vasta investigação criminal.

Os investigadores há muito que suspeitam que a violação não foi uma consequência natural surgida de simpatizantes de Trump no condado rural e fortemente republicano de Coffee - um condado que Trump venceu com quase 70% dos votos. De acordo com fontes próximas da investigação, foram recolhidas provas que indicam que se tratou de um esforço de cima para baixo da equipa de Trump para aceder a software de votação sensível.

Os aliados de Trump tentaram aceder aos sistemas de votação após a eleição de 2020 como parte de uma tentativa mais ampla para produzir evidências que pudessem apoiar as alegações infundadas do ex-presidente de fraude generalizada.