Novas acusações são "ridículas", diz Trump em comício na Pensilvânia

O ex-Presidente dos Estados Unidos ridicularizou as novas acusações judiciais de que foi alvo, num comício no estado da Pensilvânia, chave para as eleições de 2024.

"Abriram a caixa de Pandora ao acusarem-me com estas acusações ridículas", advertiu Donald Trump, que continua a ser o favorito à nomeação presidencial republicana para as eleições de 2024, nas quais enfrentaria o atual detentor do cargo, o democrata Joe Biden.

O comício realizou-se no sábado, depois de o procurador especial Jack Smith ter anunciado, na quinta-feira, três novas acusações contra Trump, no caso de manipulação indevida de documentos confidenciais, pelo qual foi indiciado no mês passado, na Flórida.

Trump voltou a argumentar, sem provas, que as múltiplas acusações legais têm motivações políticas e prometeu retaliar contra Biden e o filho, Hunter, se voltar a ser eleito.

O republicano prometeu, se voltar à Casa Branca, nomear um procurador especial para investigar Hunter, que foi acusado num tribunal do Delaware de dois crimes fiscais e de um outro relacionado com a posse de uma arma de fogo enquanto consumia drogas, o que é ilegal.

Aberta 2018, durante o mandato de Trump (2017-2021), esta investigação tem sido usada pelo republicano para atacar Biden e lançar dúvidas sobre os negócios estrangeiros de Hunter, especialmente as ligações com uma empresa de investimento chinesa e uma empresa de gás natural ucraniana.

A multidão, sob uma mancha de bonés vermelhos, marca registada de Trump, vaiou qualquer referência a Biden e aplaudiu ruidosamente os ataques do republicano, agitando faixas brancas, azuis e vermelhas com o slogan: "Trump 2024".

Nas acusações apresentadas na quinta-feira, Trump declarou-se inocente e argumentou não ter feito nada de errado quando levou caixas cheias de documentos confidenciais para a mansão na Flórida, ao deixar a Casa Branca, em janeiro de 2021.

Em abril, em Nova Iorque, um grande júri acusou Trump de falsificar documentos comerciais num caso que envolveu a atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem o ex-Presidente teve um caso em 2006.

Entretanto, em Washington, um grande júri debate há semanas se deve acusar o Trump num caso relacionado com o ataque de 06 de janeiro de 2021 ao Capitólio, no qual apoiantes do republicano tentaram perturbar o processo legislativo para certificar a vitória de Biden nas eleições de 2020.

O ataque ao Capitólio causou a morte de cinco pessoas e pôs à prova a democracia norte-americana, embora o Congresso tenha conseguido certificar a vitória de Biden nas eleições presidenciais.