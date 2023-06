O principal objetivo de Trump nas eleições de 2024 é, agora, salvar-se

Donald Trump passou do tribunal para a campanha num piscar de olhos, sublinhando como a eleição de 2024 - que deveria abordar as questões mais urgentes do povo americano - se tornou uma mera ferramenta da sua estratégia de defesa criminal.

Na terça-feira, depois de fazer uma careta em silêncio, de braços cruzados, ao tornar-se o primeiro ex-presidente a ser acusado de crimes pelo governo federal, Trump rapidamente fez a transição para um café cubano em Miami, onde recebeu a adulação de apoiantes que cantavam "Parabéns a você".

Mais tarde, no seu clube de golfe em Nova Jérsia, o antigo presidente, duas vezes acusado e candidato à nomeação do Partido Republicano para 2024, apresentou-se falsamente como uma vítima irrepreensível de um governo tirânico, ignorando as 37 acusações federais relacionadas com o alegado tratamento incorreto de documentos confidenciais.

"Hoje assistimos ao abuso de poder mais perverso e hediondo da história do nosso país. É muito triste ver que um presidente corrupto em funções mandou prender o seu principal adversário político com base em acusações falsas e fabricadas, das quais ele e muitos outros presidentes seriam culpados, mesmo no meio de uma eleição presidencial em que está a perder muito", disse Trump, ignorando uma vez mais os factos.

O ex-presidente, que tentou anular a eleição de 2020, acusou o presidente Joe Biden e um bando de desajustados e marxistas de interferência eleitoral e de montar uma perseguição política típica de uma nação fascista ou comunista. Também insistiu falsamente que tinha o direito de manter documentos secretos que eram propriedade do governo dos EUA.

Os seus comentários foram dos mais arrepiantes e demagógicos alguma vez proferidos por uma figura importante da história moderna dos Estados Unidos. E, num dia sombrio da história da nação, disseram tudo sobre o antigo presidente e o espetáculo de divisão que se avizinha, enquanto ele se candidata à Casa Branca sob a sombra de duas acusações criminais das quais se declarou inocente - com mais possivelmente ainda para vir.

O desafio de Trump reforçou a impressão de que ele vê a lei com desprezo. Ao ignorar a gravidade de uma situação que ele próprio criou, mais uma vez colocou as necessidades pessoais e políticas imediatas à frente do interesse nacional - uma tendência que se reflete no facto de ter guardado documentos confidenciais numa casa de banho, num salão de baile e num chuveiro. O material incluía segredos sobre o programa nuclear americano e planos militares importantes e, de acordo com a acusação, terá alegadamente obstruído os esforços do governo para os colocar em segurança.

O espetáculo de Trump reforçou a estratégia de colocar os seus problemas legais no centro de uma campanha já enraizada na afirmação de que ele é a vítima de um sistema judicial politizado.

"Num aniversário qualquer, temos um governo que está fora de controlo", ouviu-se Trump dizer no restaurante cubano horas antes de fazer 77 anos. Este é o tipo de tema de vitimização que há muito está no centro do apelo populista de Trump, baseado em queixas. Ele está mais uma vez a tentar deslegitimar as instituições que o responsabilizam, procurando incendiar os eleitores do Partido Republicano e até mesmo moldar um eventual grupo de jurados na Florida.

Mas a coreografia política de terça-feira mostrou que esta abordagem é mais do que uma estratégia política. Revelou uma realidade mais profunda e emergente sobre a campanha de 2024. A estratégia de defesa de Trump está agora totalmente fundida com a sua estratégia eleitoral. A sua tentativa de reconquistar a Casa Branca deixou de ser uma mera campanha política e passou a ser uma questão de autopreservação. À medida que as suas batalhas judiciais se arrastam, o seu maior objetivo parece ser recapturar a autoridade presidencial que lhe pode dar o poder de fazer desaparecer a sua potencial responsabilidade criminal - e até a ameaça de pena de prisão, se for condenado.

"Ele não está a concorrer para salvar a América, está a concorrer para se salvar a si próprio, e se isso significar destruir o sistema judicial e o conselho especial, ele fá-lo-á", disse o comentador político da CNN Van Jones.

Como o (novo) caso de justiça de Trump pode moldar 2024

Este domínio sem precedentes de uma eleição presidencial americana pela situação jurídica pessoal de um candidato importante terá implicações importantes para Trump e seus oponentes.

- Significa que uma terceira eleição presidencial consecutiva nos EUA será manchada por investigações ou alegações de irregularidades criminais envolvendo os principais candidatos - após a fuga de e-mails de Hillary Clinton em 2016 e as falsas alegações de Trump sobre fraude eleitoral em 2020. Se Trump se tornar o candidato do Partido Republicano em 2024, a nuvem da criminalidade poderá pairar sobre as eleições até novembro do próximo ano. Isto significa que é provável que o processo democrático sofra mais golpes na sua credibilidade - pelo menos aos olhos de milhões de apoiantes de Trump que consomem a sua propaganda.

- A decisão de Trump de fazer com que todas as primárias republicanas sejam sobre os seus problemas legais é um enigma para os rivais do Partido Republicano, que não conseguiram encontrar uma forma de se definirem contra o ex-presidente sem alienar muitos dos seus apoiantes. As alegadas infrações delineadas na acusação do procurador especial Jack Smith são tão graves que exigem que aqueles que andam às voltas com Trump ignorem as ameaças potencialmente enormes à segurança nacional colocadas pelo seu armazenamento negligente de documentos secretos. O enfoque em Trump também torna muito difícil para os outros candidatos deslocarem os argumentos da campanha para outros temas que os eleitores do Partido Republicano querem ver abordados - incluindo a imigração e as políticas "woke" [discriminação, racismo] que consideram estar a corroer a cultura tradicional americana.

- Trump está também a colocar alguns dos principais líderes partidários numa situação difícil, uma vez que se apressam a defendê-lo. Alguns, incluindo o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, condenaram a acusação como um exemplo de perseguição política antes mesmo de verem as acusações. Isto não é surpreendente. Afinal, muitos republicanos da Câmara votaram para não certificar a vitória de Biden nas eleições de janeiro de 2021, horas depois de Trump ter incitado uma multidão a atacar o Capitólio, na tentativa de se manter no poder após uma eleição que perdeu.

Mas a preocupação está a crescer rapidamente entre algumas figuras do Partido Republicano sobre a magnitude das alegadas ofensas. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, entrou cautelosamente neste território político quando disse esta semana que, se a acusação contra Trump for verdadeira, ele foi "incrivelmente imprudente". Refletindo o obstáculo que os adversários de Trump enfrentam, Haley disse que estaria inclinada a perdoá-lo se ganhasse a Casa Branca. O ex-vice-presidente Mike Pence, que também está na corrida, disse ao Wall Street Journal: "Não posso defender o que é alegado". A vontade dos candidatos às primárias do Partido Republicano de criticar Trump não reflete apenas a gravidade das acusações; pode também sugerir que os seus rivais sentem que Trump está cada vez mais vulnerável politicamente devido ao caso.

Alguns outros membros do Partido Republicano estão a fazer observações semelhantes. O deputado republicano Ken Buck, membro do conservador House Freedom Caucus, disse a Dana Bash, da CNN, que "havia implicações para a segurança nacional por ter documentos numa área não segura". "Penso que o procurador entrou realmente em muitos pormenores para explicar ao público americano por que razão era necessário acusar um antigo presidente", acrescentou o legislador do Colorado. Outro republicano, o deputado do Arkansas Steve Womack, apontou para o "desrespeito imprudente" de Trump por informações confidenciais. "A forma como lida com os segredos da nossa nação é de extrema importância", disse a Manu Raju, da CNN. Para já, estas são posições minoritárias expressas pelos republicanos conservadores da Câmara dos Representantes, mas revelam questões crescentes sobre a aptidão de Trump para servir como comandante supremo no futuro.

- A decisão de Trump de fundir a sua defesa criminal com a sua campanha presidencial também levanta grandes questões sobre as suas próprias perspetivas. Os arguidos criminais têm cada vez mais o seu tempo e agenda ao sabor dos caprichos dos tribunais, uma vez que têm de comparecer em várias audiências, mesmo antes do julgamento. Este facto pode causar estragos na agenda política de Trump. Já está a aguardar julgamento no próximo mês de março, em plena época das primárias, depois de se ter declarado inocente de falsificar registos comerciais num caso de Manhattan relacionado com o pagamento de suborno a uma antiga estrela de filmes para adultos. É provável que Trump também descubra até ao final do verão se vai ser acusado numa investigação de Fani Willis, um procurador distrital da Geórgia, sobre as suas tentativas de roubar a vitória de Biden nas eleições de 2020.

Para além das complicações logísticas, a estratégia de Trump - e a sua retórica na noite de terça-feira - também levanta outra questão. Será que os eleitores republicanos querem comprometer-se totalmente com uma campanha quase exclusivamente centrada nas suas queixas pessoais e no seu destino legal? Para além de avisar que está a ser pressionado pelo Departamento de Justiça para proteger os seus apoiantes, Trump não ofereceu grande mensagem de campanha aos eleitores do Partido Republicano sobre economia, cuidados de saúde, segurança nacional, educação e outras questões fundamentais. A sua mentalidade de lutador e o desrespeito pelas regras são fundamentais para o seu atrativo, mas o culto da sua personalidade tem tido tendência para abafar as prioridades ideológicas do partido nos últimos anos. Um dos seus principais rivais do Partido Republicano, o governador da Florida Ron DeSantis, tentou chegar a este ponto argumentando que poderia ser muito mais eficaz na implementação das prioridades políticas "Make America Great Again" como presidente.

A importância da campanha de queixas de Trump pode tornar-se ainda mais relevante numa eleição geral. O ex-presidente já teve uma tarefa árdua para apelar aos eleitores suburbanos que alienou em 2020. Uma campanha que parece uma cruzada pessoal para se manter fora da cadeia pode tornar a tarefa de os reconquistar ainda mais complicada.