Publicados na Internet nomes, fotografias e moradas dos membros do júri do processo contra Trump

O que é a RICO, que está no centro do processo criminal de Trump na Geórgia?

Os membros do grande júri da Georgia envolvidos na acusação contra Trump estão agora a ser confrontados com ameaças e assédio, uma vez que os seus dados pessoais foram expostos em vários sites de extrema-direita. O Gabinete do Xerife do Condado de Fulton, no estado de Georgia, emitiu um comunicado em que confirma o seu conhecimento da situação e o seu empenho em investigar as origens destas ameaças.

Na segunda-feira, o Grande Júri do Condado de Fulton apresentou uma acusação contra Donald Trump e outras personalidades por conspirarem para anular os resultados das eleições de 2020 na Georgia. A acusação, em conformidade com os procedimentos legais do estado da Georgia, incluía os nomes dos membros do grande júri. É um procedimento habitual que tem como objetivo permitir que os arguidos contestem a composição do grande júri. No entanto, na acusação não constam informações pessoais.

Mas entretanto foram divulgados em várias plataformas - incluindo fóruns pró-Trump e sites associados a ataques extremistas - nomes, fotografias, perfis nas redes sociais e até supostas moradas dos jurados. Na plataforma de direita de Trump, a Truth Social, e segundo o Independent, vários utilizadores publicaram os nomes dos jurados, tendo um deles escrito: "Alguém tem de investigar todos estes grandes jurados. Posso garantir que todos eles têm um BIG FAT D ao lado do nome!". Outro utilizador escreveu: "Estou ansioso pelo divertimento que alguns vão ter com a lista de grandes jurados que vazou...". Algumas destas publicações também acusaram sem fundamento a procuradora-geral Fani Willis de influenciar politicamente o processo de seleção do grande júri.

Segundo a organização Advance Democracy, uma organização sem fins lucrativos que monitoriza o extremismo online, a partilha de informações pessoais tem tido ligações históricas ao extremismo violento. Daniel J. Jones, presidente da Advance Democracy, sublinhou o risco acrescido criado desta prática. A Ordem dos Advogados Americana condenou estas ações, salientando os perigos que tais ameaças e invasões de privacidade representam. "Os membros do Grande Júri da Geórgia cumpriram o seu dever de apoiar a nossa democracia", afirma a declaração da Ordem. "É inconcebível que as suas vidas tenham sido alteradas e a sua segurança ameaçada por serem bons cidadãos."