Este simples gesto prolonga a bateria do telemóvel - e melhora o seu dia

Um gesto simples, como pousar o telemóvel com o ecrã para baixo, pode prolongar a bateria do aparelho e até melhorar o bem-estar dos utilizadores. O truque, que poucos usam, faz com que o dispositivo consuma menos energia e reduz as distrações com as notificações.

Segundo um artigo do La Vanguardia, os sensores de luz e de proximidade, que se encontram sob o ecrã, detetam quando o telemóvel está coberto ou em ambiente escuro e impedem que este se acenda desnecessariamente sempre que se recebem notificações. Isso traduz-se em poupança de energia e consequente aumento da autonomia.

Mas os benefícios deste gesto não se ficam pelo impacto na duração da bateria. Diminui ainda a atenção que é dada à entrada de notificações e alertas de mensagens e redes sociais.



A ausência de distrações faz com que se esteja mais focado no que se está a fazer ou nas conversas que se está a ter - isto se não tiver o modo de vibração ativo.

Além disso, colocar o telemóvel com o ecrã para baixo também protege as câmaras, que podem ficar danificadas ao entrar em contacto com as superfícies onde o dispositivo é pousado - haverá menor probabilidade de riscar o ecrã uma vez que as marcas investem cada vez mais em materiais duros e resistentes.