Este simples gesto prolonga a bateria do telemóvel - e melhora o seu dia - TVI

Este simples gesto prolonga a bateria do telemóvel - e melhora o seu dia

  • TVI
  • Há 54 min
Carregador

Alterar este comportamento pode trazer-lhe vários benefícios: poupa o equipamento e melhora o seu bem-estar

Um gesto simples, como pousar o telemóvel com o ecrã para baixo, pode prolongar a bateria do aparelho e até melhorar o bem-estar dos utilizadores. O truque, que poucos usam, faz com que o dispositivo consuma menos energia e reduz as distrações com as notificações.

Segundo um artigo do La Vanguardia, os sensores de luz e de proximidade, que se encontram sob o ecrã, detetam quando o telemóvel está coberto ou em ambiente escuro e impedem que este se acenda desnecessariamente sempre que se recebem notificações. Isso traduz-se em poupança de energia e consequente aumento da autonomia.

Mas os benefícios deste gesto não se ficam pelo impacto na duração da bateria. Diminui ainda a atenção que é dada à entrada de notificações e alertas de mensagens e redes sociais.

A ausência de distrações faz com que se esteja mais focado no que se está a fazer ou nas conversas que se está a ter - isto se não tiver o modo de vibração ativo.

Além disso, colocar o telemóvel com o ecrã para baixo também protege as câmaras, que podem ficar danificadas ao entrar em contacto com as superfícies onde o dispositivo é pousado - haverá menor probabilidade de riscar o ecrã uma vez que as marcas investem cada vez mais em materiais duros e resistentes.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

PSD vence as eleições autárquicas: estes são os números que o mostram

Hoje às 00:47
1

Nova droga sintética associada a mortes por overdose chega a Portugal: um homem detido

11 out, 12:27
2

Vários feridos em colisão que corta IC33 em Grândola

Ontem às 18:10
3

Desastre para a CDU acabou com algo que nunca aconteceu na história das autárquicas

Hoje às 00:50
4

Odivelas volta a ser PS mas há salto do Chega

Hoje às 00:17
5

Jovem de 18 anos baleado de madrugada junto a discoteca em Leiria

Ontem às 12:24
6

PSD vence em Cascais: Nuno Piteira Lopes é o sucessor de Carlos Carreiras

Hoje às 00:55
7

Carneiro admite derrota para a AD e antecipa perda da Associação Nacional de Municípios (que era do PS há 12 anos)

Hoje às 00:25
8

Chega vence em Albufeira, concelho com maior taxa de criminalidade do país

Ontem às 23:09
9

Presidente da Venezuela chama "bruxa demoníaca" à vencedora do Nobel da Paz

Hoje às 07:25
10

Jovem de 14 anos morre após despiste de motociclo em Évora

11 out, 12:15
11

PSD conquista maioria absoluta onde José Luís Carneiro nasceu e foi autarca durante 12 anos

Ontem às 22:55
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

PSD vence as eleições autárquicas: estes são os números que o mostram

Hoje às 00:47

Abstenção fixa-se nos 40,74%. É o valor mais baixo desde 2005

Hoje às 03:23

MÉDIO ORIENTE | Sete reféns libertados pelo Hamas e entregues aos militares israelitas

Hoje às 08:00

Cruz Vermelha apoia cerca de 500 pessoas afetadas por inundações na Catalunha

Hoje às 06:58

Moedas diz que os lisboetas quiseram "mais moedas" e pede "responsabilidade" à oposição

Hoje às 01:53

Chega venceu menos câmaras que o CDS, Ventura admite que os resultados ficaram aquém

Hoje às 00:46

Ouro e prata ultrapassam novos recordes de preço

Hoje às 07:24

Brad Pitt treinou com Lewis Hamilton para “F1” e “gostava de fazer tudo outra vez”

Hoje às 07:59

O eterno rebelde dos Oasis: Liam Gallagher é avô aos 53 anos

Ontem às 23:45

Resistência aos antibióticos aumentou 40% entre 2018 e 2023 e é ameaça crescente

Hoje às 08:13