Direção da TSF demite-se em bloco

A direção da TSF apresentou esta terça-feira a demissão dos seus cargos, sabe o +M. Rui Gomes, diretor-geral, Rosália Amorim, diretora de informação, e Artur Cassiano, subdiretor, tinham assumido funções no final de setembro.

A demissão em bloco tem a ver com a redução do número de trabalhadores do grupo. O número de trabalhadores que permanecem na TSF após a restruturação – confirmada esta terça-feira em reunião junto de todos os diretores das marcas do GMG -, não permitirá a concretização do projeto que se propuseram realizar, defenderão os diretores demissionários.

Da TSF, já confirmou ao +M José Paulo Fafe, CEO do grupo, vão sair cerca de 30 trabalhadores.

O projeto para a TSF, acordado entre a direção e a administração há cerca de dois meses, passaria pela existência de investimento, expansão e algumas contratações, diz fonte próxima do processo, ao +M.

Entretanto, a administração já terá dado conhecimento das demissões, ainda não aceites, à Comissão de Trabalhadores da rádio.